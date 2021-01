Vaccino, la Commissione europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo le polemiche degli scorsi giorni sui ritardi sulla consegna dei vaccini, la richiesta della Commissione europea di rendere noti i termini dell’accordo con AstraZeneca e l’annuncio della presidente von der Leyen di questa mattina, l’esecutivo europeo – in accordo con la casa farmaceutica – ha pubblicato il contratto di fornitura firmato dalle due parti lo scorso 27 agosto e che fino ad oggi era stato segretato. “La Commissione accoglie con favore l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza nella sua partecipazione al lancio della strategia dell’UE sui vaccini – si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del contratto – La trasparenza e la responsabilità sono importanti per contribuire a costruire la fiducia dei cittadini ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo le polemiche degli scorsi giorni sui ritardi sulla consegna dei vaccini, la richiesta delladi rendere noti i termini dell’accordo cone l’annuncio della presidente von der Leyen di questa mattina, l’esecutivo europeo – in accordo con la casa farmaceutica – haildi fornitura firmato dalle due parti lo scorso 27 agosto e che fino ad oggi era stato segretato. “Laaccoglie con favore l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza nella sua partecipazione al lancio della strategia dell’UE sui vaccini – si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del– La trasparenza e la responsabilità sono importanti per contribuire a costruire la fiducia dei cittadini ...

