Vaccino di Oxford solo per under 65? Oggi i cambi di 'colore' delle regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma sul Vaccino frutto dell'accordo fra l'università di Oxford e AstraZeneca, pesa il parere dell'Aifa, la nostra agenzia per il farmaco che intende dare il via libera alla somministrazione delle dosi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma sulfrutto dell'accordo fra l'università die AstraZeneca, pesa il parere dell'Aifa, la nostra agenzia per il farmaco che intende dare il via libera alla somministrazionedosi ...

fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - robyfiore : In Belgio si produce il principio attivo, in Italia si confezionano le dosi. Il vaccino AstraZeneca non è solo di O… - VienDalMare84 : RT @fattoquotidiano: Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk dis… - Robertamessin14 : @Corriere 1 AstraZeneca Oxford nn darà le dosi prima di febbraio ( in numero dimezzate inoltre ) 2 come mai la Germ… - mercurinb : #piazzapulita Si scopre (solo adesso?) che il mitico #vaccino Pomezia/Oxford è Inglese. Adesso, dopo quello che gli… -