Vaccino Covid, si attende il via libera dell’Ema ad AstraZeneca. L’Ue pronta a bloccare l’export (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vaccino Covid, AstraZeneca verso l’approvazione dell’Ema ma è ancora scontro con L’Ue: l’Europa minaccia di bloccare l’export. È atteso per la giornata del 29 gennaio il via libera dell’Ema al Vaccino di AstraZeneca contro il Covid, ma l’approvazione potrebbe essere oscurata dallo scontro tra la società e l’Unione europea sui ritardi nelle forniture che la stessa AstraZeneca ha annunciato prima ancora dell’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali. VacciniVaccino Covid, scontro tra L’Ue e AstraZeneca: l’Europa pronta a bloccare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021)verso l’approvazionema è ancora scontro con: l’Europa minaccia di. È atteso per la giornata del 29 gennaio il viaaldicontro il, ma l’approvazione potrebbe essere oscurata dallo scontro tra la società e l’Unione europea sui ritardi nelle forniture che la stessaha annunciato prima ancora dell’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali. Vaccini, scontro tra: l’Europa...

