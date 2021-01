Vaccino Covid, l’annuncio di Arcuri è preoccupante: “Lo sconforto aumenta” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono preoccupanti le dichiarazioni di Domenico Arcuri riguardanti il Vaccino per il Covid: aumenta lo sconforto dopo il ritardo di Moderna Si continua a lottare contro il Covid, che da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono preoccupanti le dichiarazioni di Domenicoriguardanti ilper illodopo il ritardo di Moderna Si continua a lottare contro il, che da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - BernardeschiAle : #covid perché l’Italia non si produce il vaccino da sola? Siamo in emergenza mondiale perché dover attendere i vacc… - snacidia : Covid, Ema: 'Il vaccino Pfizer è sicuro e non è collegato a decessi' -