Vaccino Covid | la denuncia | “Al San Gerardo Monza dosi a chi non ne ha diritto” Il direttore generale | “I controlli ci sono”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Conosco la situazione del sandi, dovestate aperte delle postazioni dei vaccini ormai tre settimane fa. Il personale che somministrava i vaccini non richiedeva i documenti di identificazione, gli spot erano per medici di medicinae pediatri di libera professione, si è sparsa la voce che non chiedevano documenti e quindi il personale, ad esempio del mio studio, amministrativo (studio privato), che non rientra nella fase uno della vaccinazione è andato là e non essendo stati chiesti documenti,stati somministrati vaccini a tutto il personale, parliamo di circa 15 persone nel mio studio”. Questo è il contenuto di una telefonata andata in onda venerdì 29 gennaio a 24 Mattino, il programma condotto da Simone Spetia su Radio 24. L’ascoltatore ha ...

Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Giornalmente_ : L'attore e artista @AnthonyHopkins, 83 anni, si è appena vaccinato contro il #COVID?19 dopo 'un anno di quarantena… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, la denuncia: “Al San Gerardo Monza dosi a chi non ne ha diritto”. Il direttore generale: “I controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

People under 65 with underlying conditions, frontline essential workers, people in custody and those in low-income and congregate senior living would get priority.Roma, 29 gen. (Adnkronos) – ”Anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in me ...