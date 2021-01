Vaccino Covid, Jansen (J&J): “Efficacia al 66% nel prevenire la malattia e all’85% i sintomi gravi. A breve richiesta di autorizzazione” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo l’annuncio della casa farmaceutica Novavax un altro candidato ha completato la fase 3 con risultati considerati buoni. Il composto per prevenire Covid 19 da Janssen, casa farmaceutica di proprietà della Johnson&Johnson, a singola dose, ha un’Efficacia del 66% secondo quanto comunicato dall’azienda in una nota. J&J ha fatto sapere che negli Stati Uniti e in altri sette Paesi si è rivelato efficace nel prevenire malattie da moderate a gravi e molto più protettivo e nell’85% contro i sintomi più gravi. I dati di massima sicurezza ed Efficacia si basano su 43.783 partecipanti che hanno portato a 468 casi sintomatici. Si sono presentate alcune variazioni geografiche. Il farmaco ha funzionato meglio negli Stati Uniti, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo l’annuncio della casa farmaceutica Novavax un altro candidato ha completato la fase 3 con risultati considerati buoni. Il composto per19 da Janssen, casa farmaceutica di proprietà della Johnson&Johnson, a singola dose, ha un’del 66% secondo quanto comunicato dall’azienda in una nota. J&J ha fatto sapere che negli Stati Uniti e in altri sette Paesi si è rivelato efficace nelmalattie da moderate ae molto più protettivo e nell’85% contro ipiù. I dati di massima sicurezza edsi basano su 43.783 partecipanti che hanno portato a 468 casi sintomatici. Si sono presentate alcune variazioni geografiche. Il farmaco ha funzionato meglio negli Stati Uniti, con ...

