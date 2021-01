Vaccino Covid | Arcuri | “Qualcuno insinua che ritardi dipendono da noi per fare propaganda”

La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - vale2bertoni : RT @GiancarloDeRisi: Il 4 febbraio il bando dei padiglioni con la primula per le vaccinazioni anti Covid. Costeranno 400.000€ l'uno, quasi… - codeghino10 : RT @Corriere: Astrazeneca-Ue, pubblicato il contratto. Von der Leyen: «Ora rispettino obblighi di consegna» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

...di vaccini e farmaci idonei a contrastare il'. Arcuri sottolinea poi che la scelta 'autoctona non significa che l'Italia non continuerà a sostenere un'azione comune europea'. Quanto al...Novartis ha annunciato oggi di aver firmato un accordo iniziale per sfruttare la sua capacita' di produzione al fine di affrontare la pandemia- 19 supportando la produzione delPfizer -...Screengrab of vaccine programme head Patricia Donnelly during a Department ... social contacts and follow public health advice as they may still be able to spread Covid-19 despite being inoculated.Il proprietario di un casinò e sua moglie attrice sono stati arrestati: la coppia è volata nello Yukon per ricevere il vaccino anti-Covid destinato a popolazioni ...