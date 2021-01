Vaccino Covid, Arcuri: "Da Moderna taglio del 20% di dosi" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche Moderna ha annunciato un taglio sulle consegne del Vaccino contro il Covid . L'annuncio è stato fatto dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri : "Moderna ci ha appena informato che per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ancheha annunciato unsulle consegne delcontro il. L'annuncio è stato fatto dal commissario per l'emergenza Domenico: "ci ha appena informato che per ...

