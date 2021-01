Vaccino Covid, anche Moderna taglia le dosi. Arcuri: “Ce ne mancano almeno 300.000, aumenta lo sconforto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vaccino Covid, il Commissario Domenico Arcuri comunica un taglio delle dosi anche da parte di Moderna: “Lo sconforto aumenta”. In occasione della conferenza stampa del 29 gennaio, il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha fatto sapere che anche Moderna ha comunicato un taglio nella consegna delle dosi per quanto riguarda la settimana dell’8 febbraio. Di seguito il video della conferenza stampa del Commissario Domenico Arcuri. Vaccino Covid, Arcuri: “anche Moderna taglia le dosi” In occasione della conferenza stampa del 29 gennaio, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021), il Commissario Domenicocomunica un taglio delleda parte di: “Lo”. In occasione della conferenza stampa del 29 gennaio, il Commissario all’emergenza Domenicoha fatto sapere cheha comunicato un taglio nella consegna delleper quanto riguarda la settimana dell’8 febbraio. Di seguito il video della conferenza stampa del Commissario Domenico: “le” In occasione della conferenza stampa del 29 gennaio, ...

