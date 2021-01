Vaccino Covid 19, Astrazeneca rende pubblico il contratto: la reazione dell’UE (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui ritardi delle consegne di dosi da parte di Astrazeneca, e l’annuncio da parte dell’azienda farmaceutica del fatto che sarebbero state consegnate all’Europa il 60% di dosi in meno rispetto a quelle attese, l’azienda stessa ha reso pubblico il contratto con l’Europa. Ursula Von Der Leyen ha commentato quanto letto all’interno dello scritto, puntualizzando l’intenzione europea di rivendicare le dosi pattuire. Clausola del “massimo sforzo ragionevole”: cosa significa Il contratto di Astrazeneca con l’Unione Europea conterrebbe moltissimi omissis riguardanti le quantità delle dosi, le date di consegna ed i prezzi, ma mostrerebbe anche più di un elemento a favore del committente. In primis infatti Von Der Leyen contesta la rivendicazione, da parte di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui ritardi delle consegne di dosi da parte di, e l’annuncio da parte dell’azienda farmaceutica del fatto che sarebbero state consegnate all’Europa il 60% di dosi in meno rispetto a quelle attese, l’azienda stessa ha resoilcon l’Europa. Ursula Von Der Leyen ha commentato quanto letto all’interno dello scritto, puntualizzando l’intenzione europea di rivendicare le dosi pattuire. Clausola del “massimo sforzo ragionevole”: cosa significa Ildicon l’Unione Europea conterrebbe moltissimi omissis riguardanti le quantità delle dosi, le date di consegna ed i prezzi, ma mostrerebbe anche più di un elemento a favore del committente. In primis infatti Von Der Leyen contesta la rivendicazione, da parte di ...

