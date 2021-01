Vaccino, Burioni contro la scelta dell’Italia: “Follia” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Roberto Burioni è tornato a parlare del Vaccino anti Covid, polemizzando con lo Stato italiano. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, l’esperto ha scritto: “Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo Vaccino, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una Follia“. Sempre sul social network, Burioni ha poi fatto sapere di aver ricevuto nelle scorse ore la seconda dose del Vaccino anti Covid. Scherzando con un utente, Burioni, tifoso della Lazio (eliminata mercoledì in Coppa Italia) ha scritto: “Seconda dose oggi, grande nervosismo. Ma non so se è il ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Robertoè tornato a parlare delanti Covid, polemizzando con lo Stato italiano. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, l’esperto ha scritto: “Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo, che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una“. Sempre sul social network,ha poi fatto sapere di aver ricevuto nelle scorse ore la seconda dose delanti Covid. Scherzando con un utente,, tifoso della Lazio (eliminata mercoledì in Coppa Italia) ha scritto: “Seconda dose oggi, grande nervosismo. Ma non so se è il ...

