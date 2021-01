Vaccino AstraZeneca, verso l'ok con limitazioni. Von der Leyen: 'Contratto sarà pubblicato oggi' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Contratto dell'Unione europea con l'azienda farmaceutica AstraZeneca sarà pubblicato oggi: ad assicurarlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , che ha parlato all'... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildell'Unione europea con l'azienda farmaceutica: ad assicurarlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der, che ha parlato all'...

fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - M5S_Europa : #AstraZeneca ha dichiarato che le dosi di #vaccino per gli Stati #UE saranno inferiori rispetto a quanto affermato… - TgLa7 : #Vaccino: AstraZeneca rifiuta incontro con Ue - Una37161768 : Coronavirus ultime notizie, vaccino covid Astrazeneca: Commissione Ue pubblica il contratto. Oggi cambio fasce, Ven… - troppeinfo0info : Ma #AstraZeneca non era il vaccino “Angloitaliano”? Ora che non ci si inculano de pezza sono diventati produttori “… -