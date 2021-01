Vaccino Astrazeneca | Soriot | copertura massima contro i casi gravi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ildigarantisce unadel 100%un contagio “grave” da Covid, evitando il rischio di dover essere ricoverati in ospedale. È quanto ha assicurato l’amministratore delegato della casa farmaceutica, Pascal, nel corso di una conferenza stampa successiva al via libera dell’EMA alla sua commercializzazione nell’Unione europea.ha definito quella odierna “una grande giornata” anche in riferimento ai risultati positivi delle sperimentazioni dei vaccini Novavax e Johnson&Johnson, annunciati dalle due aziende. L’amministratore delegato ha dribblato la domanda di un giornalista che chiedeva chiarimenti in merito alla polemica con la Commissione europea – “lasciamo queste questioni legali per un altro giorno” – e ha detto che ci ...

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - Rinaldi_euro : Vaccini, 'cosa c'è scritto davvero'. Contratti capestro, parla il testimone: così Pfizer e AstraZeneca ci hanno fre… - Giornaleditalia : Covid-19, via libera dell' Ema al vaccino di AstraZeneca - CristinaAlziati : RT @antonellaviol17: J&J dichiara di avere i dati della fase 3: una dose del vaccino ha efficacia del 66% a livello globale (72% in USA e 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

Bruxelles, 29 gen 19:47 - La Commissione europea ha concesso un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio per ilanti Covid sviluppato da,...Ildigarantisce una copertura del 100% contro un contagio "grave" da Covid , evitando il rischio di dover essere ricoverati in ospedale. È quanto ha assicurato l'amministratore ...BRUXELLES (ITALPRESS) – L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino anti-Covid dell’AstraZeneca. Si tratta del terzo vaccino che ha avuto il via libera da parte dell’Ema, dopo quell ...16.33 Ema,ok AstraZeneca da 18 anni a over 55 Via libera dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, al vaccino AstraZeneca per i maggiori di 18 anni. Può essere uti- lizzato anche dagli over 55 "anche s ...