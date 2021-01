Vaccino Astrazeneca agli over 55 o 65 | nell' Aifa esperti divisi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani la decisione dell'Agenzia del farmaco, che parte da due linee. Alcunilo vogliono autorizzare per tutti, come Ema altri vogliono escludere gli anziani

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - LegaSalvini : VACCINO, LA LEGA SMASCHERA L'EUROPA: 'PUBBLICATO IL CONTRATTO CON ASTRAZENECA? INTERE PAGINE CENSURATE' - Failbetter6 : RT @antonellaviol17: J&J dichiara di avere i dati della fase 3: una dose del vaccino ha efficacia del 66% a livello globale (72% in USA e 5… - fpresot : RT @RobertoBurioni: Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'infez… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

Fanpage.it

Intanto, Pascal Soriot, AD di, nel corso di una conferenza stampa via webinar, ha detto che ci sono "milioni di dosi" dipronte per essere inviate nei Paesi UE, già nei prossimi ...... ha raggiunto un accordo per produrrePfizer destinato ai Paesi dell'Ue si parla di 125 ... Dopo i ritardi e le mancate consegne di Pfizer e il ritardo annunciato dasi annuncia un ...(ANSA) – LONDRA, 29 GEN – Il vaccino anti Covid di AstraZeneca/Oxford mantiene la sua efficacia anche con un intervallo "di tre mesi" fra prima dose e richiamo, secondo la strategia scelta dal Regno U ...StampaL’Agenzia Europea per i medicinali ha autorizzato il vaccino sviluppato dalla società farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca, in collaborazione con l’Università di Oxford (Regno Unito) per ...