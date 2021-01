Vaccino Astrazeneca agli over 55 | nell' Aifa esperti divisi

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - Bubu_Inter : RT @tempoweb: Rezza: riunione con Aifa e ministero della Salute su #AstraZeneca #coronavirus #iltempoquotidiano - p64389000hamdf : RT @andcapocci: EMA ha autorizzato l'uso del vaccino AstraZeneca negli anziani ammettendo esplicitamente di non poter dire niente sull'effi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

Agenzia ANSA

E cresce l'attesa per l'approvazione deldi, attesa per oggi.L'agenzia europea del farmaco ha detto sì aldi Oxford -. Sarà in commercio per tutti gli adulti, anche per gli over 55. Ma Berlino ha già frenato: lo inietterà solo alle fasce di popolazione più giovani. E anche il ...Hungary’s medicine and food safety regulator on Friday approved China's Sinopharm COVID-19 vaccine for emergency use, making it the first country in the European Union to do so.Parties across the political spectrum in Northern Ireland have condemned a bid by Brussels to block the supply of Covid-19 vaccines to the region.