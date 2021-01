Vaccini, oltre 1,7 milioni le somministrazioni finora ma solo 381mila persone hanno ricevuto la seconda dose (Di venerdì 29 gennaio 2021) A un mese dall’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia – tra diversi stop and go e ritardi dovuti alle consegne a singhiozzo di Pfizer/Biontech negli hub regionali – sono state somministrate in totale 1.700.625 dosi. Il dato è stato pubblicato nell’ultimo aggiornamento del report relativo alle vaccinazioni stilato quotidianamente dal governo. I soggetti che per il momento sono riusciti a ricevere entrambe le dosi sono però 381.837 e bisognerà capire se tutti coloro che hanno ricevuto la prima somministrazione riusciranno a essere richiamati per la seconda dose nei tempi raccomandati. Le donne alle quali è stata somministrata almeno una dose sono 1.067.705; gli uomini sono invece 632.920. La fascia d’età che ha ricevuto più somministrazioni è ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) A un mese dall’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia – tra diversi stop and go e ritardi dovuti alle consegne a singhiozzo di Pfizer/Biontech negli hub regionali – sono state somministrate in totale 1.700.625 dosi. Il dato è stato pubblicato nell’ultimo aggiornamento del report relativo alle vaccinazioni stilato quotidianamente dal governo. I soggetti che per il momento sono riusciti a ricevere entrambe le dosi sono però 381.837 e bisognerà capire se tutti coloro chela prima somministrazione riusciranno a essere richiamati per lanei tempi raccomandati. Le donne alle quali è stata somministrata almeno unasono 1.067.705; gli uomini sono invece 632.920. La fascia d’età che hapiùè ...

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 380 mila i richiami di vaccino eseguiti in Italia - RegioneER : #sanitaER #coronavirus. In @RegioneER su 21.825 tamponi, 1.208 nuovi positivi, di cui 548 asintomatici da screening… - MussatiGiuliano : RT @Cartabellotta: Qualcuno sa perché oltre 22% dosi #vaccino sono state somministrate a “personale non sanitario”? Una categoria non previ… - sardanews : Vaccini, oltre 1,7 milioni le dosi somministrate in Italia - pietro_busacca : RT @lucianocapone: @giorgiogilestro @RobertoBurioni @carloalberto @WRicciardi @Cartabellotta @antonellaviol17 @bad_scientists @marcocattane… -