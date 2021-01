Vaccini, l’ira dei medici: «Molti di noi rimasti senza per colpa dei furbetti» (Di venerdì 29 gennaio 2021) La protesta: migliaia di dottori ancora in attesa. A Roma su 13 mila prenotazioni, solo 700 sono stati chiamati Leggi su corriere (Di venerdì 29 gennaio 2021) La protesta: migliaia di dottori ancora in attesa. A Roma su 13 mila prenotazioni, solo 700 sono stati chiamati

Corriere : La rabbia dei medici: «Molti di noi sono rimasti senza vaccino per colpa dei furbetti» - Corriere : La rabbia dei medici: «Molti di noi sono rimasti senza vaccino per colpa dei furbetti» - sabrinadiella : RT @Corriere: La rabbia dei medici: «Molti di noi sono rimasti senza vaccino per colpa dei furbetti» - graziellacesari : RT @Corriere: La rabbia dei medici: «Molti di noi sono rimasti senza vaccino per colpa dei furbetti» - Italia_Notizie : Vaccini, l’ira dei medici: «Molti di noi rimasti senza per colpa dei furbetti» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’ira Il leader buddista Daisaku Ikeda accoglie con favore l'entrata in vigore del Trattato di messa al bando delle armi nucleari ed esorta la cooperazione internazionale a combattere la pandemia nella 39° proposta di pace annuale Fortune Italia