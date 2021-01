Vaccini | la Ue pronta a fermare l’esportazione in Uk Londra risponde con il blocco dei medicinali Effetto Brexit?

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È passato quasi un mese dalla, e le relazioni tra Regno Unito e Unione europea stanno già diventando velenose. L’Ue minaccia di bloccareverso il Regno Unito di milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 perre alle carenze nella fornitura per gli Stati membri. La settimana scorsa l’ottimismo dei Paesi europei è stato spazzato via dall’annuncio di AstraZeneca: la fornitura didel primo trimestre (gennaio-marzo) potrà soddisfare solo il 25% delle 100 milioni di dosi ordinate in anticipo. La casa farmaceutica ha giustificato il ritardo con dei problemi di produzione nel suo impianto in Belgio, ma mentre gli ordini destinati all’Ue venivano ridotti fin da subito del 60%, AstraZeneca continuava a onorare puntualmente le consegne del Regno Unito. Il vaccino AstraZeneca dovrebbe ...