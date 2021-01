Vaccini, c'è anche Johnson & Johnson: Novartis in soccorso a Pfizer e spunta il contratto di AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino anti Covid-19 di Johnson & Johnson è efficace al 66%. Lo riportano i media americani citando la società. I dati raccolti mostrano un’efficacia all’85% nei casi con sintomi forti. Negli... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino anti Covid-19 diè efficace al 66%. Lo riportano i media americani citando la società. I dati raccolti mostrano un’efficacia all’85% nei casi con sintomi forti. Negli...

