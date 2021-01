Vaccini: anche Moderna taglia il 20%. E l’Italia combatte il Covid senza governo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne: «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno». Lo ha annunciato, e purtroppo non è una novità, il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Astrazeneca,annuncia un taglio nelle consegne: «ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno». Lo ha annunciato, e purtroppo non è una novità, il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri

matteosalvinimi : Ennesima follia del governo e della 'premiata gestione #Arcuri': costosi bandi per realizzare padiglioni temporanei… - LegaSalvini : ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI UN ALTRO DISASTRO! - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Anche se l’Agenzia europa dei medicinali non dovesse mettere limiti d’età, la condizione dovrebbe ess… - monica_perico : RT @DomaniGiornale: Secondo le ultime stime, nel 2021 solo il 10 per cento degli abitanti dei paesi poveri sarà vaccinato, contro oltre il… - rainiero43 : 74 contagi in una RSA a Matino in provincia di Lecce. Il sindaco Toma: “nei giorni scorsi erano stati somministrati… -