Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Caos Vaccini, dopo Pfizer e Astrazeneca anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Caos, dopo Pfizer e Astrazeneca ancheannuncia un taglio nelle consegne delle. «ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste...

ilmessaggeroit : Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» - Gran__Maestro : #Crisanti e #Galli andrebbero indagati per procurato allarme reiterato con conseguenze penali #virus #covid19… - DanieleDann1 : ?? Guerra dei #vaccini tra #Bruxelles e #Londra. L'#UE minaccia il blocco dell'export. Lo stop scatterebbe in caso d… - infoitsalute : Nel monitoraggio Gimbe l’allarme sui vaccini: «In Lombardia oltre la metà delle dosi a personale non sanitario» - CorriereUmbria : Stasera in tv 28 gennaio, su La7 torna Piazzapulita: la crisi di governo e l'allarme vaccino #piazzapulita #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini allarme Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila» Il Messaggero Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila»

Caos vaccini, dopo Pfizer e Astrazeneca anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle ...

Vaccino, l’Asl Napoli 1 su messaggio rischio seconda dose: “Fake news pericolosissima”

L’Asl Napoli 1 Centro denuncia che in queste ore sta circolando su gruppi e chat di WhatsApp un messaggio del tutto falso a nome del direttore generale Ciro Verdoliva con cui “si comunica a tutti colo ...

Caos vaccini, dopo Pfizer e Astrazeneca anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle ...L’Asl Napoli 1 Centro denuncia che in queste ore sta circolando su gruppi e chat di WhatsApp un messaggio del tutto falso a nome del direttore generale Ciro Verdoliva con cui “si comunica a tutti colo ...