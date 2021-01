Va alla festa | poi il coma | Avevo il cranio sfondato | ditemi cos' è successo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele Laganà Il 21enne Luca Castiglioni ha lottato per la vita in un letto d’ospedale con ilfratturato. Il giovane ora sta bene e lancia un appello per capire cosa sianel corso dellaConoscere la verità non per un senso di vendetta quanto per capire chi o cosa lo abbia spinto ad un passo dmorte. È questo l’unico desiderio espresso da Luca Castiglioni, 21enne informatico di Lainate, piccolo comune del Milanese, che per mesi, senza mai essere lasciato solo dsua famiglia, ha lottato per la vita in un letto d’ospedale. I fatti drammatici risalgonosera del 26 luglio 2019. Durante unadi compleanno a casa di un'amica a Nerviano, Luca viene trovato disteso a terra, privo di sensi. Non si sa se per un malore o ...