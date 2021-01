Uso antibiotici in periodo neonatale inficia crescita fino a sei anni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) – Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, l’esposizione agli, nelle prime settimane di vita, influirebbe negativamente sulla regolare, peso ed altezza, dei maschiettiall’età di sei, mentre per le bambine non ci sarebbe alcuna conseguenza. Omry Koren, coordinatore della ricerca, e colleghi, della Bar Ilan University, Safed, Israele, ipotizzano che questo effetto potrebbe dipendere da un’ alterazione dello sviluppo del microbioma intestinale del neonato. In effetti, già si era visto che l’uso deglidurante le prime settimane di vita altera la composizione del microbioma intestinale, ma non si conoscevano le conseguenze a lungo termine di questa esposizione nei bimbi piccolissimi. Gli scienziati hanno, quindi, voluto indagare sull’associazione ...

