Usa: Trump vuole testa di leader repubblicana che ha votato per impeachment (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - La richiesta della testa della repubblicana è stata, secondo le fonti citate dalla Cnn, ovviamente avanzata durante l'incontro che Trump ha avuto con il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, che finora ha confermato il suo sostegno a Cheney, pur condannando la sua decisione di votare per l'impeachment. Ma contro di lei continua alla Camera la pressione dl Freedom Caucus, gli irriducibili Trumpiani coma Matt Gaetz che è andato a fare un comizio contro di lei in Wyoming organizzato dal figlio di Trump che ha sentenziato: "è venuto il momento di cacciare questi Rino - usando l'acronomio amato da Trump per indicare i repubblicani solo nel nome - dalla leadership del Gop". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - La richiesta delladellaè stata, secondo le fonti citate dalla Cnn, ovviamente avanzata durante l'incontro cheha avuto con ildella minoranzaalla Camera, Kevin McCarthy, che finora ha confermato il suo sostegno a Cheney, pur condannando la sua decisione di votare per l'. Ma contro di lei continua alla Camera la pressione dl Freedom Caucus, gli irriducibiliiani coma Matt Gaetz che è andato a fare un comizio contro di lei in Wyoming organizzato dal figlio diche ha sentenziato: "è venuto il momento di cacciare questi Rino - usando l'acronomio amato daper indicare i repubblicani solo nel nome - dallaship del Gop".

NicolaPorro : Se #Trump era risucito a fare da argine alla deriva del politicamente corretto, ecco che l’arrivo di #Biden ci ripo… - rulajebreal : Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Bruxelles condanna l'attacco terroristico al Congresso… - Agenzia_Ansa : Usa, il processo d'impeachment a #Trump partirà dall'8 febbraio - Andre19716092 : RT @RenatoMaiaron: @La_manina__ Il 101% di probabilità, come in tutti i paesi dove hanno governato i sovransiti negazionisti, dalla Uk del… - SvampaLuca : RT @FmMosca: In Italia abbiamo ideato e fornito agli #USA la cura che ha messo in piedi #Trump dal #Covid in 24 ore, ma mandiamo in TV un e… -