USA | si rafforza l’attività manifatturiera nell’area di Chicago

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Miglioradindosi in zona espansione. Nel mese di dicembre, l’indice PMIsi è attestato a 63,8 punti dai 58,7 punti del mese precedente. Il dato risulta superiore alle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 58,5 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

Il Messaggero

Migliora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, rafforzandosi in zona espansione . Nel mese di dicembre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 63,8 punti dai 58,7 punti del mese precedente.