Usa, la neve blocca i vaccini: per non sprecare le dosi il personale sanitario le somministra agli automobilisti in strada (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una clinica improvvisata sul ciglio della strada. E' accaduto in Oregon, Stati Uniti , dove una ventina di operatori è rimasta bloccata sull'autostrada 199 a causa di una tempesta di neve. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una clinica improvvisata sul ciglio della. E' accaduto in Oregon, Stati Uniti , dove una ventina di operatori è rimastata sull'auto199 a causa di una tempesta di. I ...

fanpage : La tempesta blocca i mezzi, ma non i medici: vaccini somministrati in strada per non perderli - ladyrosmarino : RT @fanpage: La tempesta blocca i mezzi, ma non i medici: vaccini somministrati in strada per non perderli - Marilenapas : RT @fanpage: La tempesta blocca i mezzi, ma non i medici: vaccini somministrati in strada per non perderli - trilly153 : RT @fanpage: La tempesta blocca i mezzi, ma non i medici: vaccini somministrati in strada per non perderli - scaramacais : RT @fanpage: La tempesta blocca i mezzi, ma non i medici: vaccini somministrati in strada per non perderli -