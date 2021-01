Usa, Bernie Sanders trasforma il suo meme in beneficenza: raccolti 1,8 milioni di dollari per i poveri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grazie a un colpo di genio imprenditoriale (suo? del suo staff?) il senatore statunitense Bernie Sanders ha usato il suo ormai celebre “meme” sui social per fare beneficenza. Nel giorno dell’Inauguration Day del presidente Joe Biden, il 6 gennaio, Sanders, celebre per le sue idee libertarie di sinistra, si era presentato a Capitol Hill fra gli invitati con un look particolare. Informale, tutto sommato. Caratterizzato da vistose “muffole”: guanti di lana variopinti, classici. Diciamolo, con rispetto: forse non molto adatti alla cerimonia più solenne dell’anno in America. Ironia sui social Immediatamente aveva fatto il giro dei social un’immagine di Bernie Sanders in ascolto del neo presidente. Il senatore era stato fotografato seduto, infreddolito, con indosso un parka ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grazie a un colpo di genio imprenditoriale (suo? del suo staff?) il senatore statunitenseha usato il suo ormai celebre “” sui social per fare. Nel giorno dell’Inauguration Day del presidente Joe Biden, il 6 gennaio,, celebre per le sue idee libertarie di sinistra, si era presentato a Capitol Hill fra gli invitati con un look particolare. Informale, tutto sommato. Caratterizzato da vistose “muffole”: guanti di lana variopinti, classici. Diciamolo, con rispetto: forse non molto adatti alla cerimonia più solenne dell’anno in America. Ironia sui social Immediatamente aveva fatto il giro dei social un’immagine diin ascolto del neo presidente. Il senatore era stato fotografato seduto, infreddolito, con indosso un parka ...

