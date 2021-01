Urso “Azzerare Federpesistica internazionale e nuova governance”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A questo punto escludete la pesistica olimpica dai Giochi”. E’ furioso Antonio, presidente della Federazione italiana (Fipe) ed europea (Ewf) di pesistica dopo la clamorosa scelta presa da quella(Iwf) di cambiare le regole antidoping della disciplina senza consultare prima il Cio, tanto che Thomas Bach si è trovato costretto a richiamare la Iwf per la quarta volta negli ultimi quattro mesi. Una decisione, quella della Federazione, presa tra l’altro senza alcun annuncio pubblico e nessuna comunicazione diretta alle 192 federazioni componenti.da anni denuncia le malefatte interne all’Iwf e nello scorso ottobre ha assunto un’ulteriore presa di posizione dimettendosi dal Consiglio Mondiale della Federazione, chiedendo a gran voce ...

ROMA (ITALPRESS) - "A questo punto escludete la pesistica olimpica dai Giochi". E' furioso Antonio Urso, presidente della Federazione italiana (Fipe) ed ...