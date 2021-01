‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 29 01 21

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La mia (già scarsa) fiducia nell’umanità è andata completamente a putta*e nell’esatto momento in cui oggi ho sentito applausi scroscianti alle parole di Armando Incarnato. Cioè, Armando Incarnato. Non che mi aspetti palati sopraffini, a far da pubblico nello studio di Uomini e Donne, ma a tutto c’è ci dovrebbe essere un limite. Ed arrivare ad urlare euforici “Bravo!” dopo aver udito le fregnacce maschiliste, aggressive, incoerenti e paracule di Armando Incarnato per me lo supera alla grande, quel limite. Io ancora non mi capacito che ad un elemento del genere, che ha palesemente fatto i suoi porci comodi (letteralmente, proprio) per anni (citofonare a Jeannette per la conferma), sia concesso bazzicare in quegli studi, figuriamoci vederlo prender parola per giudicare gli altri. LUI. GIUDICARE. GLI ALTRI. Un pelo sullo stomaco che ci potremmo riscaldare tutti i senzatetto di Milano, ...