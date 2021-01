Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio: Riccardo e Roberta scatenano Tina e Gianni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio: cosa succederà nell’ultima puntata della settimana? Si parlerà di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, ma di nuovo anche degli ultimi sviluppi del percorso di Davide Donadei, oltre che di Armando Incarnato, Nicole e Carlo. Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio: Roberta ha cercato di chiarirsi con Riccardo dopo l’incontro con Ida, ma niente da fare L’aver rivisto Ida Platano in studio, ha lasciato strascichi tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due non si sono più incontrati fuori e quando la dama ha cercato di parlare al cavaliere, a quanto pare non è riuscita a smuoverlo: così la sentiremo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 gennaio 2021)29: cosa succederà nell’ultima puntata della settimana? Si parlerà diDi Padua eGuarnieri, ma di nuovo anche degli ultimi sviluppi del percorso di Davide Donadei, oltre che di Armando Incarnato, Nicole e Carlo.29ha cercato di chiarirsi condopo l’incontro con Ida, ma niente da fare L’aver rivisto Ida Platano in studio, ha lasciato strascichi traDi Padua eGuarnieri. I due non si sono più incontrati fuori e quando la dama ha cercato di parlare al cavaliere, a quanto pare non è riuscita a smuoverlo: così la sentiremo ...

