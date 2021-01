Uomini e Donne 29 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne, ma non per questo meno accattivante delle precedenti. Nei giorni scorsi il dating show di Maria De Filippi ha visto nascere battibecchi e scontri. Come quello tra Gemma Galgani e Maurizio, accusato dalla dama di avere una frequentazione fuori dalla trasmissione. Ma gli scontri non finiscono qui. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 29 gennaio, protagonista sarà inizialmente il Trono Over, che metterà sotti riflettori Riccardo e Roberta. I due hanno litigato perché la dama ha chiesto delucidazioni all’uomo in merito alla sua relazione con Ida. Domande non apprezzate dal cavaliere. Da quel momento i due hanno avuto continui litigi che hanno portato, ad oggi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultima puntata della settimana per, ma non per questo meno accattivante delle precedenti. Nei giorni scorsi il dating show di Maria De Filippi ha visto nascere battibecchi e scontri. Come quello tra Gemma Galgani e Maurizio, accusato dalla dama di avere una frequentazione fuori dalla trasmissione. Ma gli scontri non finiscono qui. Secondo ledella puntata di, venerdì 29, protagonista sarà inizialmente il, che metterà sotti riflettori Riccardo e Roberta. I due hanno litigato perché la dama ha chiesto delucidazioni all’uomo in merito alla sua relazione con Ida. Domande non apprezzate dal cavaliere. Da quel momento i due hanno avuto continui litigi che hanno portato, ad, ...

