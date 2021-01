(Di venerdì 29 gennaio 2021) I social network offrono comodità per gli utenti ma allo stesso tempo presentano alcuni rischi. Durante la pubblicazione di informazioni online, gli utenti possono divulgare accidentalmente informazioni personali, come indirizzo e-mail, città natale o attività a cui partecipano. Sarebbe quindi utile unoche rilevi automaticamente le informazioni personali e lo ricordi all’utente. Recentemente, un gruppo di ricercatori ha proposto una versione estesa del vecchio framework di rilevamento delle perdite di privacy. Il modello di deep learning rileva la perdita di privacy suisocial online. Il modello di privacy dell’ontologia è sviluppato da enormiraccolti dai social network del mondo reale e classifica le informazioni in nove sottotipi. Pertanto, non solo agli utenti viene ricordato che pubblicheranno ...

RobTallei : Visto che circola l'ipotesi (tra le tante) di uno scambio di ruoli tra Conte e Gentiloni: cambiare il commissario e… - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Non ci sono abbastanza dosi di due vaccini e lo Stato ne mette a punto uno nuovo: follia' - RaiNews : Il compleanno di uno dei musicisti di maggior successo di sempre #PhilCollins @PhilCollinsFeed @Nic_Collins21… - MalinaWFake : @ChrisHoodwin punto a dieci animali e sono già a tre. e forse ne ho già in mente uno nuovo. - QuotidianPost : Uno nuovo strumento a tutela dei dati sensibili -

Ultime Notizie dalla rete : Uno nuovo

Il Messaggero

Unrinforzo per Stefano Pioli e questa volta il calciomercato non centra. L'allenatore del Milan può infatti gioire per le buone notizie arrivate da Hakan Calhanoglu ,dei punti fermi del suo ...In questo caso il bonus consiste in un assegno di natalità destinato alle famiglie con un...scenario che non riguarda solo l'Italia appunto, ma che su scala globale produrrà nei Paesi che ...Palmer, da oggi su Apple Tv+ il nuovo film con Justin Timberlake. L'attore ha messo su ben otto chili di muscoli e ci mosta come ha fatto.Parte l'anno giudiziario in un mondo scosso dalle rivelazioni del libro dell'ex pm. Documento di 27 toghe contro Cascini e Salvi ...