Ungheria, gli atleti verranno vaccinati in vista delle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Ungheria il comitato olimpico ha annunciato di aver cominciato a vaccinare i suoi atleti per “facilitare la preparazione dei nostri rappresentanti in vista di questi due grandi eventi”, ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2021 e le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli atleti selezionati per il programma di vaccinazioni, ai quali verrà iniettato il vaccino prodotto da Moderna, sono 868, anche se non tutti hanno la certezza di essere qualificati per Tokyo. L’Ungheria, che considera gli atleti olimpici come una delle categorie prioritarie dopo medici, infermieri e anziani per le vaccinazioni, non è la sola nazione ad aver preso questa decisione; anche l’Australia ha annunciato di far partire a breve le ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Inil comitato olimpico ha annunciato di aver cominciato a vaccinare i suoiper “facilitare la preparazione dei nostri rappresentanti indi questi due grandi eventi”, ovvero ledi2021 e leInvernali di Pechino 2022. Gliselezionati per il programma di vaccinazioni, ai quali verrà iniettato il vaccino prodotto da Moderna, sono 868, anche se non tutti hanno la certezza di essere qualificati per. L’, che considera gliolimpici come unacategorie prioritarie dopo medici, infermieri e anziani per le vaccinazioni, non è la sola nazione ad aver preso questa decisione; anche l’Australia ha annunciato di far partire a breve le ...

