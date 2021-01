“Undici ore di operazione, ho rischiato di morire dissanguato”. Nek, le sue condizioni dopo l’incidente (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek, le parole del cantante dopo l’incidente domestico. Filippo Neviani, in arte Nek, è stato vittima di un incidente domestico lo scorso 20 novembre. A comunicarlo lui stesso con una foto pubblicata dal lettino dell’ospedale. E nelle ultime ore, il racconto nello studio di Verissimo mette in luce le condizioni di salute del cantante che da anni ha fatto e sta facendo sognare molti fan. Lo aveva comunicato per rassicurare quanti non avevano più notizie di lui: “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato”. La foto pubblicata su Instagram a novembre ritraeva il cantante disteso in un letto d’ospedale con la mano sinistra fasciata e sospesa.



. l’incidente domestico ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek, le parole del cantantedomestico. Filippo Neviani, in arte Nek, è stato vittima di un incidente domestico lo scorso 20 novembre. A comunicarlo lui stesso con una foto pubblicata dal lettino dell’ospedale. E nelle ultime ore, il racconto nello studio di Verissimo mette in luce ledi salute del cantante che da anni ha fatto e sta facendo sognare molti fan. Lo aveva comunicato per rassicurare quanti non avevano più notizie di lui: “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato”. La foto pubblicata su Instagram a novembre ritraeva il cantante disteso in un letto d’ospedale con la mano sinistra fasciata e sospesa.domestico ha ...

gazzettamantova : Vaccinazioni a Mantova: caccia a medici e infermieri L’ospedale ne assume undici (9 già in pensione) a contratto, p… - gaiavecchiet : dopo undici ore al computer vado avanti solo ascoltando Vai Jack! e mi chiedo quanto manchi al collasso - moruccinoemi : @lostjnpieces mo tra due ore fanno una canzone intitolato meno undici ormai so instabili - idkchescriveree : comunque mi sono riuscita a riaddormentare ce ho dormito tipo undici ore ampuahsjhs - almightyxlouu : @felpaatoo in realtà lo sottovalutate troppo il calcio. saranno pure undici coglioni che corrono dietro ad una pala… -