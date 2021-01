Una Agenda per le Competenze in Italia, il Recovery passa dal capitale umano (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi giorni ho aderito alla lettera-appello firmata da esperti ed esponenti di diversi enti che si occupano di Politiche Pubbliche, Formazione, Istruzione, Ricerca e Innovazione e con cui si chiede al governo di approfittare dei fondi Ue del Recovery Plan per dare il via a una vera e propria “Agenda per le Competenze in Italia” con lo scopo di realizzare “entro il 2025 l’obiettivo Europeo del 50% di adulti che partecipano in attività formative almeno una volta ogni 12 mesi”. Un obiettivo che, nel caso del nostro Paese, sanerebbe inoltre un vero e proprio gap formativo. In Italia infatti “sono quasi 13 milioni gli adulti con titolo di studio inferiore al diploma secondario. – riporta il documento - Se inoltre consideriamo il bisogno di alfabetizzazione linguistica, numerica e digitale, la quota di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi giorni ho aderito alla lettera-appello firmata da esperti ed esponenti di diversi enti che si occupano di Politiche Pubbliche, Formazione, Istruzione, Ricerca e Innovazione e con cui si chiede al governo di approfittare dei fondi Ue delPlan per dare il via a una vera e propria “per lein” con lo scopo di realizzare “entro il 2025 l’obiettivo Europeo del 50% di adulti che partecipano in attività formative almeno una volta ogni 12 mesi”. Un obiettivo che, nel caso del nostro Paese, sanerebbe inoltre un vero e proprio gap formativo. Ininfatti “sono quasi 13 milioni gli adulti con titolo di studio inferiore al diploma secondario. – riporta il documento - Se inoltre consideriamo il bisogno di alfabetizzazione linguistica, numerica e digitale, la quota di ...

marattin : Oggi ci sono due mie riflessioni. Una sul quotidiano tedesco Frankfurte Allgemeine, in cui parlo di come potrebbe e… - Beatric09656317 : RT @marattin: Oggi ci sono due mie riflessioni. Una sul quotidiano tedesco Frankfurte Allgemeine, in cui parlo di come potrebbe essere un e… - enanias : RT @marattin: Oggi ci sono due mie riflessioni. Una sul quotidiano tedesco Frankfurte Allgemeine, in cui parlo di come potrebbe essere un e… - HuffPostItalia : Una Agenda per le Competenze in Italia, il Recovery passa dal capitale umano - mario0549 : RT @marattin: Oggi ci sono due mie riflessioni. Una sul quotidiano tedesco Frankfurte Allgemeine, in cui parlo di come potrebbe essere un e… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Agenda "Un piano europeo per un’agenda digitale italiana" la Repubblica Una Agenda per le Competenze in Italia, il Recovery passa dal capitale umano

In questi giorni ho aderito alla lettera-appello firmata da esperti ed esponenti di diversi enti che si occupano di Politiche Pubbliche, Formazione, Istruzione, Ricerca e Innovazione e con cui ...

OSSERVATORIO AMERICANO/ L’anti-democrazia del filibuster al Senato: un freno all’agenda di Biden?

di DOMENICO MACERI* – L’eliminazione del filibuster potrebbe essere la strada verso la protezione dei diritti civili di tutti gli americani. Questa una sintesi dell’elogio funebre pronunciato da Bara ...

In questi giorni ho aderito alla lettera-appello firmata da esperti ed esponenti di diversi enti che si occupano di Politiche Pubbliche, Formazione, Istruzione, Ricerca e Innovazione e con cui ...di DOMENICO MACERI* – L’eliminazione del filibuster potrebbe essere la strada verso la protezione dei diritti civili di tutti gli americani. Questa una sintesi dell’elogio funebre pronunciato da Bara ...