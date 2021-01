Una 32enne sotto accusa per avere aggredito al mercato la compagna del suo ex. La vittima era incinta (Di venerdì 29 gennaio 2021) CIVITANOVA - Segue l'ex marito che un sabato mattina era andato al mercato con la nuova compagna incinta e aggredisce la donna. Lei sviene, lui reagisce e scoppia il caos. Una 32enne è accusata di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 29 gennaio 2021) CIVITANOVA - Segue l'ex marito che un sabato mattina era andato alcon la nuovae aggredisce la donna. Lei sviene, lui reagisce e scoppia il caos. Unata di ...

sportli26181512 : Psg: Di Maria rifiuta una destinazione: In scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, il 32enne...… - pistoligno_gol : @rscalt76 @it_mainsport Dove cazzo la trova un altra squadra che lo fa giocare titolare???Scherzi a parte...Scambiar… - ViViCentro : L’ex dipendente 32enne di Messina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minacce gravi e reiterate all’aziend… - roseflow9 : @MarcoVBava #Sokratis giocatore 32enne. Mai una prima scelta. Ingaggio da top per 3 anni che vincolerebbe la societ… - LaLeggivendola : io lo so che avrei speditamente e speditamente da fare. d'altronde oggi è il compleanno di mia zia, dovrò comporle… -

Ultime Notizie dalla rete : Una 32enne Una 32enne sotto accusa per avere aggredito al mercato la compagna del suo ex. La vittima era... Corriere Adriatico Rapine, sgommate e minacce: stangati i bulli

Condanne a cinque anni e tre anni e mezzo per i tre stranieri che per mesi avevano tormentato la comunità lughese ...

Psg: Di Maria rifiuta una destinazione

In scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, il 32enne Angel Di Maria per ora ha detto no al ritorno in Argentina. Piace al Rosario Central.

Condanne a cinque anni e tre anni e mezzo per i tre stranieri che per mesi avevano tormentato la comunità lughese ...In scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, il 32enne Angel Di Maria per ora ha detto no al ritorno in Argentina. Piace al Rosario Central.