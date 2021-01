Un Posto al Sole trama di lunedì 1 febbraio 2021, il volto dell’aggressore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dubbi, intrighi e trame sempre più intricate interesseranno la puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda lunedì 1 febbraio 2021, durante la quale vedremo che Giulia scoprirà chi è l’aggressore indicato da Silvia. Si tratta di una persona molto vicino a lei? Per quale motivo apparirà così sorpresa? Da cosa deriverà la sua preoccupazione? Intanto, vi anticipiamo che un altro colpo di scena farà scalpore nel corso della puntata, per tale motivo, vi consigliamo di leggere quanto segue! Un Posto al Sole anticipazioni, la determinazione di Vittorio Nel corso della puntata di Un Posto al Sole di lunedì 1 febbraio 2021, vediamo che Vittorio appare sempre più in difficoltà col solo scopo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dubbi, intrighi e trame sempre più intricate interesseranno la puntata di Unalche andrà in onda, durante la quale vedremo che Giulia scoprirà chi è l’aggressore indicato da Silvia. Si tratta di una persona molto vicino a lei? Per quale motivo apparirà così sorpresa? Da cosa deriverà la sua preoccupazione? Intanto, vi anticipiamo che un altro colpo di scena farà scalpore nel corso della puntata, per tale motivo, vi consigliamo di leggere quanto segue! Unalanticipazioni, la determinazione di Vittorio Nel corso della puntata di Unaldi, vediamo che Vittorio appare sempre più in difficoltà col solo scopo ...

asraf1966 : Troverà quel posto dove ci sarà il sole.. Prenderà la luce senza pensare di ritrovare il suo sorriso con le sue par… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - samstan1996 : @atacilpmoc @jacexele Esa e enula precipitati al 35 e 36esimo posto. Arianna 49esima. Cielo contromano 59esimo. Sol… - Occe64 : Oggi abbiamo un primo posto ovunque e un Sole in #VenereEMarte ! Fantastico @mengonimarco, fantastici @takagibeatz… -