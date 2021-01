Un posto al sole anticipazioni: SILVIA, la tensione con MICHELE continuerà e… (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incubo vissuto qualche tempo fa a Un posto al sole da SILVIA (Luisa Amatucci) e MICHELE (Alberto Rossi) sembrava quasi superato, ma a risvegliare i problemi è stata recentemente la comparsa di un uomo che per la Graziani è sicuramente il loro aggressore; il giornalista, invece, non ne è sicuro ma al tempo stesso ha iniziato a indagare per venire a capo della faccenda una volta per tutte, rischiando anche di mettersi nei guai… A breve capiremo che l’uomo in questione è il fratello di Thea (Martiné Galstyan), la donna rumena che nelle scorse settimane Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) aveva cercato di aiutare, mentre Niko (Luca Turco) inizierà a trovarsi in una situazione scomoda perché lui di quell’uomo è anche il legale! Un posto al sole spoiler: SILVIA prende ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’incubo vissuto qualche tempo fa a Unalda(Luisa Amatucci) e(Alberto Rossi) sembrava quasi superato, ma a risvegliare i problemi è stata recentemente la comparsa di un uomo che per la Graziani è sicuramente il loro aggressore; il giornalista, invece, non ne è sicuro ma al tempo stesso ha iniziato a indagare per venire a capo della faccenda una volta per tutte, rischiando anche di mettersi nei guai… A breve capiremo che l’uomo in questione è il fratello di Thea (Martiné Galstyan), la donna rumena che nelle scorse settimane Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) aveva cercato di aiutare, mentre Niko (Luca Turco) inizierà a trovarsi in una situazione scomoda perché lui di quell’uomo è anche il legale! Unalspoiler:prende ...

