UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 1° febbraio 2021

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 1° febbraio 2021: Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) è tornato a Napoli ma Angela (Claudia Ruffo) ne resta sorpresa e si chiede il motivo di questo improvviso rientro… Giulia (Marina Tagliaferri) inizia a capire che l'uomo che secondo Silvia (Luisa Amatucci) è il suo aggressore altri non è se non il fratello di Thea Dimitru (Martiné Galstyan). Niko (Luca Turco), legale di Emil, invita la madre a non prendere iniziative personali che possano metterlo in difficoltà da un punto di vista professionale.

