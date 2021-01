Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio 2021: doppia puntata stasera su Rai3 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un posto al sole torna stasera su Rai3, venerdì 29 gennaio 2021, ma alle 20:20 perchè, come da anticipazioni, è prevista una doppia puntata per la soap partenopea. Un posto al sole torna oggi, venerdì 29 gennaio 2021, su Rai3 ma alle 20:20 e non alle 20:45 come sempre. Dalle anticipazioni infatti scopriamo che è prevista una doppia puntata per l'amata soap partenopea. Nel primo episodio vediamo crescere le tensioni tra Michele e Chiara: lui non riesce a tollerare certe prese di posizione del nuovo capo e i problemi con Silvia non fanno che peggiorare la situazione. La possibilità che Angela debba ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unaltornasu, venerdì 29, ma alle 20:20 perchè, come da, è prevista unaper la soap partenopea. Unaltorna oggi, venerdì 29, suma alle 20:20 e non alle 20:45 come sempre. Dalleinfatti scopriamo che è prevista unaper l'amata soap partenopea. Nel primo episodio vediamo crescere le tensioni tra Michele e Chiara: lui non riesce a tollerare certe prese di posizione del nuovo capo e i problemi con Silvia non fanno che peggiorare la situazione. La possibilità che Angela debba ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio 2021: doppia puntata stasera su Rai3 - vitodebiasi : Oggi a Milano c’è quel piccolo sole obliquo, velato, padano, giallino Adelphi, che dovrebbe stare sui dizionari per… - leosantacrux : Se davvero la Roma e Allegri stanno trattando, cosa da non escludere, non vi sembra però troppo scontato che lui e… - MarcoRegoli : @La7tv @marcofurfaro @DSantanche Tu dici sempre le stesse cose da 2 anni,ma non capisci che fare politica è un altr… - 96Thej : @__occhiprofondi @TZstan_ Purtroppo ci sono persone che hanno gli spilli in un posto dove non batte il sole, e quindi attaccano hahahahahah -