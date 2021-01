“Un governo che governi o si torna al voto”. Centrodestra compatto oggi al Quirinale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Un governo che governi o si torna al voto: è questa la posizione che oggi il Centrodestra esporrà a Mattarella nel terzo e ultimo giorno di questo prim giro di consultazioni. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e centristi oggi saliranno al Colle compatti per dire no al Conte ter e no pure alla “maggioranza Ursula” invocata dalla Bonino. Se non ci saranno i numeri per governare, il capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere, è la posizione condivisa dal Centrodestra. Salvini: “A Mattarella diremo che abbiamo bisogno di un governo che governi, altrimenti c’è il voto” “Al presidente della Repubblica diremo che l’Italia ha fretta e fame, fame di lavoro, salute e scuola. Abbiamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Uncheo sial: è questa la posizione cheilesporrà a Mattarella nel terzo e ultimo giorno di questo prim giro di consultazioni. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e centristisaliranno al Colle compatti per dire no al Conte ter e no pure alla “maggioranza Ursula” invocata dalla Bonino. Se non ci saranno i numeri per governare, il capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere, è la posizione condivisa dal. Salvini: “A Mattarella diremo che abbiamo bisogno di unche, altrimenti c’è il” “Al presidente della Repubblica diremo che l’Italia ha fretta e fame, fame di lavoro, salute e scuola. Abbiamo ...

