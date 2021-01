Un calendario dedicato alla storia Alfa Romeo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Riparte, al momento in modalità virtuale, l’attività del Museo Alfa Romeo, con un calendario di appuntamenti mensili che celebrano 12 momenti cruciali della storia del marchio: i 110 anni dalla nascita di Juan Manuel Fangio e dalla prima gara disputata da un’Alfa, 70 anni dalla conquista del secondo titolo mondiale di Formula 1, cinquanta dalla presentazione di uno dei modelli più popolari del marchio, la Alfasud, e molto altro. Dodici pagine importanti nella lunga e gloriosa storia del brand, che il Museo ha deciso di celebrare omaggiando gli appassionati con uno speciale calendario scaricabile, in formato pdf, sul portale museoAlfaRomeo.com. Dagli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Riparte, al momento in modalità virtuale, l’attività del Museo, con undi appuntamenti mensili che celebrano 12 momenti cruciali delladel marchio: i 110 anni dnascita di Juan Manuel Fangio e dprima gara disputata da un’, 70 anni dconquista del secondo titolo mondiale di Formula 1, cinquanta dpresentazione di uno dei modelli più popolari del marchio, lasud, e molto altro. Dodici pagine importanti nella lunga e gloriosadel brand, che il Museo ha deciso di celebrare omaggiando gli appassionati con uno specialescaricabile, in formato pdf, sul portale museo.com. Dagli ...

