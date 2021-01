Un anno dopo, 365 giorni di politica: nel mezzo il Covid e la caduta del governo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco il 2020: 365 giorni di politica. L’anno della politica italiana e mondiale non è stato certamente semplice Giorgia Meloni (Fonte foto: Getty Images)Il Covid non ha certo aiutato i mal di pancia che sono da sempre caratterizzanti della nostra politica. Tornando indietro di un anno, quello che fa sorridere ma non ridere, è che la situazione non era molto diversa. E anche quell’esecutivo, all’epoca nato da qualche mese era pronto a cadere. Anche quella volta per colpa di Matteo Renzi. E, cosa più affascinante di tutte, è che il tema di cui si discuteva era proprio la giustizia. La politica del ministro Bonafede. Pensare che il Premier è salito al colle per evitare il voto sulla relazione del guardasigilli, fa capire che un anno ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco il 2020: 365di. L’dellaitaliana e mondiale non è stato certamente semplice Giorgia Meloni (Fonte foto: Getty Images)Ilnon ha certo aiutato i mal di pancia che sono da sempre caratterizzanti della nostra. Tornando indietro di un, quello che fa sorridere ma non ridere, è che la situazione non era molto diversa. E anche quell’esecutivo, all’epoca nato da qualche mese era pronto a cadere. Anche quella volta per colpa di Matteo Renzi. E, cosa più affascinante di tutte, è che il tema di cui si discuteva era proprio la giustizia. Ladel ministro Bonafede. Pensare che il Premier è salito al colle per evitare il voto sulla relazione del guardasigilli, fa capire che un...

