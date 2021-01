Umberto Boccioni il giovane prefuturista

komasafarina : RT @Matibo11: @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @Lunablucobalto @Biagio960 @ghegola @lagatta4739 @AntonellaLaTor6 @karmendida @PasqualeTotar… - ScottBr16592894 : RT @Matibo11: @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @Lunablucobalto @Biagio960 @ghegola @lagatta4739 @AntonellaLaTor6 @karmendida @PasqualeTotar… - scastaldi9 : RT @Matibo11: @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @Lunablucobalto @Biagio960 @ghegola @lagatta4739 @AntonellaLaTor6 @karmendida @PasqualeTotar… - migliaccio31 : RT @Matibo11: @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @Lunablucobalto @Biagio960 @ghegola @lagatta4739 @AntonellaLaTor6 @karmendida @PasqualeTotar… - PreziosaGemma : RT @Matibo11: @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @Lunablucobalto @Biagio960 @ghegola @lagatta4739 @AntonellaLaTor6 @karmendida @PasqualeTotar… -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Boccioni

Agenzia ANSA

All'asta a Firenze un dipinto ritrovato di. L'opera, 'Ritratto della madre' del 1904 (cm.25,7x19,4), sarà battuto dalla Galleria Pananti, valore di stima 100.000 - 200.000 euro. "Questo piccolo ma intenso ritratto, di anziana ......"Questo piccolo ma intenso ritratto di anziana signora costituisce l'ultimo importante ritrovamento di opere di. Proveniente da un'illustre collezione siciliana, il dipinto era rimasto per oltre sessant'anni nella collezione della nonna dell'attuale proprietario per passare solo in anni ...'Ritratto della madre' del 1904 (cm.25,7x19,4), sarà battuto dalla Galleria Pananti, valore di stima 100.000-200.000 euro. (ANSA) ...All'asta a Firenze un dipinto ritrovato di Umberto Boccioni. L'opera, 'Ritratto della madre' del 1904 (cm.25,7x19,4), sarà battuto dalla Galleria Pananti, valore di stima 100.000-200.000 euro. (ANSA) ...