Ultimo giorno di consultazioni, centrodestra e M5s attesi al Colle (Di venerdì 29 gennaio 2021) Meloni: "centrodestra unito su opzione elezioni" "Ogni giorno leggo che il centro - destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è ... Leggi su rainews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Meloni: "unito su opzione elezioni" "Ognileggo che il centro - destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è ...

matteosalvinimi : #Salvini: Speriamo che con venerdì, ultimo giorno di consultazioni, si concluda questo teatrino imbarazzante e si s… - ilpost : Anche il Teatro la Fenice era chiuso, e nel tardo pomeriggio, come ogni giorno, il custode aveva fatto il giro del… - LegaSalvini : #Salvini a #dimartedì: 'Questo Governo nacque l'anno scorso per evitare leelezioni perché avrebbero rischiato di vi… - zazoomblog : Ultimo giorno di consultazioni centrodestra e M5s attesi al Colle - #Ultimo #giorno #consultazioni - gayasilvestri : RT @oppirla: drago a parte ricordate che è l’ultimo giorno per votare andrea quindi andate a farlo e muti? -