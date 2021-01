Ultimi sondaggi TP: nuovo premier, gli italiani preferiscono Conte a Draghi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Conte batte Draghi. Almeno nelle preferenze degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 26 e il 28 gennaio 2021, il 32,6% dei cittadini vorrebbe Conte di nuovo premier. Una percentuale più che doppia rispetto a quella che preferirebbe vedere a Palazzo Chigi l’ex presidente della Bce (15,4%). Le altre opzioni raccolgono pochi consensi da Carlo Cottarelli (6%) a Marta Cartabia (2,6%). Sotto l’1% i vari Di Maio, Fico, Guerini, Gualtieri, Delrio, Franceschini e Gentiloni. C’è anche un 35,2% di intervistati che rifiuta tutte le opzioni sopra citate e chiede di tornare subito al voto. Segui Termometro Politico su Google News Nell’ultima settimana, il consenso del premier dimissionario è tornato a crescere ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 29 gennaio 2021)batte. Almeno nelle preferenze degli. Secondo l’ultimoo condotto da Termometro Politico tra il 26 e il 28 gennaio 2021, il 32,6% dei cittadini vorrebbedi. Una percentuale più che doppia rispetto a quella che preferirebbe vedere a Palazzo Chigi l’ex presidente della Bce (15,4%). Le altre opzioni raccolgono pochi consensi da Carlo Cottarelli (6%) a Marta Cartabia (2,6%). Sotto l’1% i vari Di Maio, Fico, Guerini, Gualtieri, Delrio, Franceschini e Gentiloni. C’è anche un 35,2% di intervistati che rifiuta tutte le opzioni sopra citate e chiede di tornare subito al voto. Segui Termometro Politico su Google News Nell’ultima settimana, il consenso deldimissionario è tornato a crescere ...

