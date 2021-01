Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di sabato 30 gennaio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.15 – Fiorentina, parla Ribery – L’attaccante francese ha affrontato il delicato tema legato al suo futuro: clamorosa apertura dell’ex Bayern Monaco. LE SUE PAROLE Ore 23.00 – Torino, parla Nicola – Il tecnico granata ha parlato al termine del match pareggiato contro la Fiorentina. LE SUE PAROLE Ore 22.45 – Fiorentina, parla Prandelli – L’allenatore viola ha commentato al pareggio ottenuto in casa del Torino. LE SUE PAROLE Ore 19.30 – Calciomercato Torino: Mandragora ha detto sì – Come riportato da Sky Sport, tutto fatto tra Udinese e Torino. Mancherebbe solo l’accordo con la Juventus per la società granata: il centrocampista avrebbe espresso la sua volontà di ...

Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. Giuseppe Conte incassa il sostegno di tutti, tranne quello di Emma Bonino. Per Paola Taverna senza compattezza intorno a Conte bisogna andare al voto anticipato #consultazioni Le ultime su Milan | Inter e Juve e l' affare Dzeko | Sanchez | ascolta le notizie del giorno Cerchi #lavoro in #Campania? Ecco le ultime offerte da Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

Grande Fratello Vip, Walter Zenga incontra il figlio 'Ci vediamo quando esci', Andrea lo gela: 'Perchè ora?' poi scoppia in lacrime. Un confronto attesissimo quello avvenuto durante la che ha lasciato ...... dopo aver ribadito la richiesta di elezioni anticipate, durante le consultazioni col Capo dello Stato, avrebbe esaminato anche l'ipotesi ventilata nelleore di un incarico esplorativo. In tal ...La crisi di Governo in Italia sta scatenando diverse reazioni. L'ultima polemica da parte di Vincenzo De Luca non è passata di certo inosservata ...Nell'arco di appena vent'anni, la popolazione modiale di renne è praticamente dimezzata: il ricaldamento globale è la causa all'origine del calo demografico.