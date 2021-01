Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 18:10 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno agitato giorno e ultimo consultazioni nel pomeriggio al Quirinale le delegazioni del centrodestra con lega Fratelli d’Italia Forza Italia è quella del MoVimento 5 Stelle ribadisce la sua posizione dice mezza Europa governo va ad elezioni Far decidere ai cittadini e in Italia Invece no ho detto questo l’unica alternativa e un governo di centro-destra centrodestra compatto anche per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che spiega l’opzione su cui siamo tutti d’accordo di andare a votare e non mi pare che cambierà anno giudiziario inaugurazione oggi in Cassazione la presenza delle più alte cariche dello stato il primo presidente Pietro Curzio ci Mario Draghi parlando del debito del recovery Panda sulle spalle dei giovani e dei torta riformare la giustizia per dare idonee garanzie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno agitato giorno e ultimo consultazioni nel pomeriggio al Quirinale le delegazioni del centrodestra con lega Fratelli d’Italia Forza Italia è quella del MoVimento 5 Stelle ribadisce la sua posizione dice mezza Europa governo va ad elezioni Far decidere ai cittadini e in Italia Invece no ho detto questo l’unica alternativa e un governo di centro-destra centrodestra compatto anche per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che spiega l’opzione su cui siamo tutti d’accordo di andare a votare e non mi pare che cambierà anno giudiziario inaugurazione oggi in Cassazione la presenza delle più alte cariche dello stato il primo presidente Pietro Curzio ci Mario Draghi parlando del debito del recovery Panda sulle spalle dei giovani e dei torta riformare la giustizia per dare idonee garanzie ...

fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte incassa il sostegno di tutti, tranne quello di Emma Bonino. - fanpage : Per Paola Taverna senza compattezza intorno a Conte bisogna andare al voto anticipato #consultazioni - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (29 gennaio) - RedazioneDedalo : Enna – Covid: 20 positivi, 26 in quarantena, 1 terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, i dati di oggi 29 gennaio a Parma e provincia

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 216.065 casi di positività, 1.320 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.361 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid, che in questa prima fase riguarda il personale ...

C.destra al Colle, se esplorativo, allora a Casellati

Il centrodestra, dopo aver ribadito la richiesta di elezioni anticipate, durante le consultazioni col Capo dello Stato, avrebbe esaminato anche l'ipotesi ventilata nelle ultime ore di un incarico esplorativo. In tal caso, a quanto apprende l'ANSA, il centrodestra, nel pieno rispetto delle prerogative che la Costituzione affida al Presidente, avrebbe definito "...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Dopo 30 anni si torna a indagare sulla Banda della Uno Bianca

AGI - La procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a 'modello 45'- senza indagati iscritti nè ipotesi di reato - sulla Banda della Uno Bianca capeggiata dai tre fratelli Savi – ...

Coronavirus, le notizie principali di venerdì 29 gennaio

Il Ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook: "L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino AstraZeneca, è una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora ...

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 216.065 casi di positività, 1.320 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.361 tamponi eseguiti nelle24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid, che in questa prima fase riguarda il personale ...Il centrodestra, dopo aver ribadito la richiesta di elezioni anticipate, durante le consultazioni col Capo dello Stato, avrebbe esaminato anche l'ipotesi ventilata nelleore di un incarico esplorativo. In tal caso, a quanto apprende l'ANSA, il centrodestra, nel pieno rispetto delle prerogative che la Costituzione affida al Presidente, avrebbe definito "...AGI - La procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a 'modello 45'- senza indagati iscritti nè ipotesi di reato - sulla Banda della Uno Bianca capeggiata dai tre fratelli Savi – ...Il Ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook: "L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino AstraZeneca, è una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora ...