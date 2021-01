Ultime governo: mandato esplorativo e poi Conte ter? Azzolina e Bonafede a rischio per un nuovo esecutivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo un nuovo giorno di consultazioni, le Ultime sul governo non sembrano aver cambiato le ipotesi sugli scenari finali. Dalla crisi l'Italia ne uscirà con tre soluzioni possibili: un Conte ter, un nuovo esecutivo sostenuto dalla stessa maggioranza con un premier diverso o con un governo d'unità nazionale. Quello delle elezioni resta, al momento, uno scenario meno probabile, ma non impossibile. La situazione, però, è poco fluida e cresce l'ipotesi che Mattarella possa optare per l'assegnazione di un mandato esplorativo per avere un quadro migliore della situazione. Il dato certo è che i tempi paiono destinati ad allungarsi e la fine della crisi più lontana. mandato esplorativo: cosa ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo ungiorno di consultazioni, lesulnon sembrano aver cambiato le ipotesi sugli scenari finali. Dalla crisi l'Italia ne uscirà con tre soluzioni possibili: un, unsostenuto dalla stessa maggioranza con un premier diverso o con und'unità nazionale. Quello delle elezioni resta, al momento, uno scenario meno probabile, ma non impossibile. La situazione, però, è poco fluida e cresce l'ipotesi che Mattarella possa optare per l'assegnazione di unper avere un quadro migliore della situazione. Il dato certo è che i tempi paiono destinati ad allungarsi e la fine della crisi più lontana.: cosa ...

