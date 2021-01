Ufficiale | Mastinu dallo Spezia al Pisa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) IlSporting Club comunica di aver concluso con la societàCalcio l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe. Centrocampista, classe 1991,è stato protagonista della promozione in Serie A dei liguri nella passata stagione e ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2023. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

